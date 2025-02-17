В Подмосковье создали 14 исправительных центров для осуждённых

Фото: пресс-служба ГУ ФСИН РВ по МО
На территории Московской области в настоящее время действует 14 исправительных центров, где трудятся осуждённые, такие данные привёл начальник подмосковного главка ФСИН России генерал-майор внутренней службы Александр Ветров в ходе заседания коллегии, посвящённой итогам 2024 года, сообщает пресс-служба ведомства.
«Осужденные на принудительные работы привлечены к труду в сельскохозяйственном секторе, на швейном производстве, в сфере ЖКХ, на фабрике по выпуску корпусной мебели, на заводе по изготовлению гофроупаковки, а также в строительстве и ремонте железных дорог», — уточнил Александр Ветров.Он добавил, что актуальной задачей является расширение сети исправительных центров. Коме того, он отметил важность реализации закона о пробации и соблюдение прав и свобод подозреваемых, обвиняемых и осуждённых.
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