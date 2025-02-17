В Подмосковье создали 14 исправительных центров для осуждённых

На территории Московской области в настоящее время действует 14 исправительных центров, где трудятся осуждённые, такие данные привёл начальник подмосковного главка ФСИН России генерал-майор внутренней службы Александр Ветров в ходе заседания коллегии, посвящённой итогам 2024 года, сообщает пресс-служба ведомства.