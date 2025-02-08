Осужденный за теракт в «Домодедово» судился с ФСИН из-за пыли

Слева направо: Ахмед Евлоев*, Ислам Яндиев* и Башир Хамхоев (Фото РИА Новости/Антон Денисов)
Пожизненно осужденный фигурант дела о теракте в аэропорту «Домодедово» в 2011 году пожаловался на пыль, неприятный запах, отсутствие солнца и обвалившуюся штукатурку.
Как пишет РИА Новости, террорист Ислам Яндиев* хочет получить компенсацию за нравственные страдания, а также оспорить условия содержания.
Уточняется, что суд иски не удовлетворил.
Взрыв в авиагавани «Домодедово» произошел в 24 января 2011 года. Тогда погибли 37 человек. По версии следователей, террористическую атаку организовал глава запрещенной в России организации.
Перед этим стало известно, какого блогера арестовали за экстремизм в Екатеринбурге. Арест продлится до 21 марта. Подробнее в нашем материале.
Читайте также:
В Хабаровском крае утонули два несовершеннолетних мальчика
Выяснилось, что после ЧП с разливом мазута погибло уже более 80 дельфинов
В России судят руководство ипподрома за аферу с племенными конями на 24 млн
*Внесены Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов
Уточняется, что суд иски не удовлетворил.
Взрыв в авиагавани «Домодедово» произошел в 24 января 2011 года. Тогда погибли 37 человек. По версии следователей, террористическую атаку организовал глава запрещенной в России организации.
Перед этим стало известно, какого блогера арестовали за экстремизм в Екатеринбурге. Арест продлится до 21 марта. Подробнее в нашем материале.
Читайте также:
В Хабаровском крае утонули два несовершеннолетних мальчика
Выяснилось, что после ЧП с разливом мазута погибло уже более 80 дельфинов
В России судят руководство ипподрома за аферу с племенными конями на 24 млн
*Внесены Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов
Никита Кротов