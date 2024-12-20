Секс-насилие со стороны сверстниц: задержанная из-за петарды 15-летняя школьница из Балашихи рассказала о пытках в СИЗО

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15-летнюю школьницу Анну из Балашихи, задержанную более года назад за самодельную петарду, отправили в психиатрическую больницу после насилия со стороны сокамерниц. Что известно о деле подростка и что с ней происходило в СИЗО расскажет «Радио 1».
Школьницу из Балашихи задержали из-за петарды
В ноябре 2023 года 15-летнюю Анну задержали. У школьницы обнаружили петарду, которую она приобрела на маркетплейсе для съемки видео. Пиротехническое средство она модифицировала, поместив его во втулку от туалетной бумаги. В результате Анне предъявили обвинение в подготовке к убийству двух и более лиц. Следствие квалифицировало этот предмет как «самодельное взрывное устройство» (СВУ).
Кроме того, девушку обвинили в причастности к террористическим организациям, поскольку она общалась со сверстниками в нескольких соответствующих группах в социальных сетях. По версии следствия, эти паблики были признаны террористическими, однако запрос в Минюст о проверке этой информации следователь направил лишь спустя год после начала разбирательства. Эти ресурсы также не были заблокированы на территории России по запросу контролирующих органов, что подтверждено документом из Роскомнадзора.
«Следствие представило анкету, якобы подтверждающую, что моя дочь является участником запрещенного движения. Однако не было предоставлено доказательств того, что эту анкету заполнила именно моя дочь. Ссылаются только на то, что в анкете указан её юзернейм», — рассказала мать школьницы в беседе с изданием «Лента.ру».
Издевательства в СИЗО
15-летнюю Анну подвергали жестокому обращению, принуждали к самоубийству, использовали крем для депиляции для удаления волос на голове и осуществляли сексуализированное насилие с помощью посторонних предметов. О последних инцидентах девушка долго молчала, опасаясь рассказать об этом своим близким. Родственники также считают, что записи с камер видеонаблюдения, на которых запечатлены эти издевательства, были намеренно уничтожены.
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Издевательства привели к психическим проблемам у школьницы
Родственники сообщили, что Анну перевели в другую камеру лишь спустя некоторое время. В результате всех пережитых испытаний школьница не только столкнулась с физическим насилием, но и получила психическое расстройство. Следствие, в свою очередь, решило поместить её в специализированный стационар, утверждая, что никто не обижал её, а она сама причиняла себе вред из хулиганских побуждений, игнорируя своё заявление о преступлении.
В настоящее время Анна находится в психиатрической больнице.
Комментарий ФСИН
Позже в Управлении ФСИН по Московской области сообщили, что в период содержания обвиняемой под стражей сотрудниками СИЗО при осуществлении функций надзора были зафиксированы случаи нарушения режима содержания со стороны несовершеннолетней и ее сокамерницами. По данной информации в учреждении проведена проверка, по результатам которой фактов подтверждения угрозы жизни и здоровью обвиняемой и необходимости обеспечения мер личной безопасности выявлены не были. Вместе с тем материалы проверки были направлены в соответствующие органы для принятия процессуального решения.
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