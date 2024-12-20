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Секс-насилие со стороны сверстниц: задержанная из-за петарды 15-летняя школьница из Балашихи рассказала о пытках в СИЗО

Фото: iStock/Pawel Kajak

Фото: iStock/Pawel Kajak

15-летнюю школьницу Анну из Балашихи, задержанную более года назад за самодельную петарду, отправили в психиатрическую больницу после насилия со стороны сокамерниц. Что известно о деле подростка и что с ней происходило в СИЗО расскажет «Радио 1».

Школьницу из Балашихи задержали из-за петарды


В ноябре 2023 года 15-летнюю Анну задержали. У школьницы обнаружили петарду, которую она приобрела на маркетплейсе для съемки видео. Пиротехническое средство она модифицировала, поместив его во втулку от туалетной бумаги. В результате Анне предъявили обвинение в подготовке к убийству двух и более лиц. Следствие квалифицировало этот предмет как «самодельное взрывное устройство» (СВУ).



Кроме того, девушку обвинили в причастности к террористическим организациям, поскольку она общалась со сверстниками в нескольких соответствующих группах в социальных сетях. По версии следствия, эти паблики были признаны террористическими, однако запрос в Минюст о проверке этой информации следователь направил лишь спустя год после начала разбирательства. Эти ресурсы также не были заблокированы на территории России по запросу контролирующих органов, что подтверждено документом из Роскомнадзора.
«Следствие представило анкету, якобы подтверждающую, что моя дочь является участником запрещенного движения. Однако не было предоставлено доказательств того, что эту анкету заполнила именно моя дочь. Ссылаются только на то, что в анкете указан её юзернейм», — рассказала мать школьницы в беседе с изданием «Лента.ру».

Издевательства в СИЗО


15-летнюю Анну подвергали жестокому обращению, принуждали к самоубийству, использовали крем для депиляции для удаления волос на голове и осуществляли сексуализированное насилие с помощью посторонних предметов. О последних инцидентах девушка долго молчала, опасаясь рассказать об этом своим близким. Родственники также считают, что записи с камер видеонаблюдения, на которых запечатлены эти издевательства, были намеренно уничтожены.

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Фото: iStock/shironosov

Издевательства привели к психическим проблемам у школьницы


Родственники сообщили, что Анну перевели в другую камеру лишь спустя некоторое время. В результате всех пережитых испытаний школьница не только столкнулась с физическим насилием, но и получила психическое расстройство. Следствие, в свою очередь, решило поместить её в специализированный стационар, утверждая, что никто не обижал её, а она сама причиняла себе вред из хулиганских побуждений, игнорируя своё заявление о преступлении.

В настоящее время Анна находится в психиатрической больнице.

Комментарий ФСИН


Позже в Управлении ФСИН по Московской области сообщили, что в период содержания обвиняемой под стражей сотрудниками СИЗО при осуществлении функций надзора были зафиксированы случаи нарушения режима содержания со стороны несовершеннолетней и ее сокамерницами. По данной информации в учреждении проведена проверка, по результатам которой фактов подтверждения угрозы жизни и здоровью обвиняемой и необходимости обеспечения мер личной безопасности выявлены не были. Вместе с тем материалы проверки были направлены в соответствующие органы для принятия процессуального решения.

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#балашиха
#статьи
Супруга задержанного Лукина по делу о фортификациях заявила о его невиновности
20 декабря 2024, 13:29

Фото: istockphoto/Rawf8

Генеральный директор Корпорации развития Курской области Владимир Лукин был задержан правоохранительными органами по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. Его супруга заявила, что её мужа подставили. Об этом сообщает РИА Новости.
По предварительной информации, Лукин был задержан в Курске. Ему инкриминируется нарушение статьи 285 Уголовного кодекса Российской Федерации, касающейся превышения должностных полномочий. В настоящее время правоохранительные органы продолжают проводить необходимые следственные действия.

«Убеждена, что его подставили», — сказала Юлия Лукина.

Ранее сотрудники УФСБ Нижегородской области задержали местного жителя, который предложил украинским спецслужбам организовать взрыв на предприятии, производящем военную продукцию. Подозреваемый действовал из идеологических соображений и вступил в контакт с иностранным агентом, угрожая безопасности России. В результате задержания возбуждено уголовное дело, он находится под стражей.

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#полиция
#уголовное нарушение
#сотрудники
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В посёлке под Клином нашли неразорвавшуюся миномётную мину времён ВОВ
20 декабря 2024, 12:58

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Боеприпас времён Великой Отечественной войны обнаружили в ходе строительных работ в посёлке Нарынка городского округа Клин, опасную находку обезвредили специалисты Мособлпожспаса, сообщает пресс-служба ведомства.
«О найденном боеприпасе в единую службу спасения «Система-112» сообщили рабочие. Взрывотехники прибыли на место и идентифицировали снаряд как 82-миллиметровую минометную мину времён ВОВ», — говорится в сообщении.
Обезвреживать боеприпас на месте было слишком опасно, поэтому его поместили в специальный контейнер и перевезли на полигон, где и уничтожили.

Ранее сообщалось, что работники Мособлпожспаса помогли медикам попасть в квартиру в Дмитровском городском округе, где находилась обездвиженная женщина.

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Пожар в изоляторе в Якутске могли устроить сами дезертиры

В Химках накрыли цех по производству контрафактной газировки

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#клин
#боеприпас
#великая отечественная война
#спасатели
#мособлпожспас
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Пожар в изоляторе в Якутске могли устроить сами дезертиры
20 декабря 2024, 12:49

Фото: iStock/ grafoto

По предварительной информации, пожар в изоляторе временного содержания в Якутске, возможно, устроили дезертиры. Данную версию произошедшего озвучил сотрудник экстренных республиканских служб в беседе с РИА Новости.
Журналисты агентства уточнили, что это происшествие унесло жизни пяти человек, еще семерых госпитализировали с травмами.

По информации собеседника агентства, причиной трагедии, возможно, стало воздействие высокой концентрации угарного газа. Источник подчеркнул, что военнослужащие пошли на отчаянный шаг, поскольку сильно хотели сбежать.

Ранее неподалёку от аэропорта Борисполь в Киевской области загорелись склады. Пожар возник после серии ударов, нанесённых Вооружёнными силами РФ. Для ликвидации возгорания привлечены пожарные аэропорта, спасатели из Киева и специальный пожарный поезд. Местные органы власти предоставили автомобили для подачи воды. Складские помещения загорелись на площади 15 тысяч квадратных метров.

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#происшествие
#пожар
#газ
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В Химках накрыли цех по производству контрафактной газировки
20 декабря 2024, 12:41

Фото: istockphoto.com/Lemon_tm

Подпольный цех по производству поддельных газированных напитков известных брендов обнаружили полицейские на территории городского округа Химки, работниками цеха были мигранты-нелегалы, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Цех был организован в ангаре в промзоне на Рабочей улице. Там мигранты изготавливали напитки и разливали их в бутылки с фирменными этикетками. В помещении цеха полицейские обнаружили автоматизированную линию по розливу напитков, тару, а также более 18 тысяч бутылок готовой продукции. Кроме того, были задержаны четыре человека», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в отношении трёх задержанных нелегалов составлены протоколы об административном нарушении. Их оштрафуют и вышлют из страны.

Полиция установила, что поддельную газировку продавали оптовым покупателям в столичном регионе.

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Из-за взрыва газа в жилом доме в Сочи пострадал человек

Педофил-рецидивист задержан в Петербурге

Глава МВД: в Бурятии ликвидировали нарколабораторию и изъяли партию мефедрона
#химки
#мигранты
#контрафакт
#подделка
#газировка
#криминал
#мвд московской области
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Из-за взрыва газа в жилом доме в Сочи пострадал человек
20 декабря 2024, 11:49

Фото: iStock/Kileman

В Сочи взрыв газа разнёс жилой дом. Его хозяина госпитализировали с серьёзными ожогами, передал Телеграм-канал SHOT.
Издание рассказало, что на улице Демократической в двухэтажном частном доме произошёл взрыв газового баллона, из-за чего первый этаж дома полностью разрушился. 36-летний мужчина, который находился внутри, получил сильные ожоги 40% тела. Его госпитализировали в срочном порядке, мужчина находится в тяжёлом состоянии.

Ранее глава МВД Владимир Колокольцев заявил о ликвидации нарколаборатории в Бурятии и изъятии большой партии мефедрона. По информации ведомства, трое мужчин организовали подпольную нарколабораторию по производству синтетических наркотиков на продажу. В одном из дачных посёлков правоохранители обнаружили тайник с 17,5 килограмма мефедрона. В отношении задержанных возбудили уголовное дело по статье 30 и статье 228 УК РФ.

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#взрыв газа
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Педофил-рецидивист задержан в Петербурге
20 декабря 2024, 11:48

Фото: istockphoto/Rafa Jodar

В Санкт-Петербурге задержали 50-летнего местного жителя, недавно освободившегося из колонии, где отбывал наказание за сексуальные преступления против детей. Теперь он получит новый срок за ещё один эпизод.
Во время допроса он признался, что в аквапарке «Питерлэнд» приставал к девочке, которой на тот момент было семь лет, передаёт сетевое издание 47news.ru. У полиции есть сведения о демонстрации половых органов и нездоровых прикосновениях к ребёнку. В отношении педофила возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера с ребёнком, не достигшим 14-летнего возраста). Дома у него нашли и изъяли компьютер с детской порнографией.

Интересен способ, которым правоохранители вышли на подозреваемого. Он достаточно нетривиален. Один из оперативников на специализированном форуме познакомился с коллегой из Австралии. Позже тот ему прислал фотографию девочки и взрослого мужчины «из какой-то области имени Ленина». Лица мужчины видно не было, а девочку везде искали, но тщетно. Затем у одного из подозреваемых в педофилии нашли флешку, а на ней — то самое фото. Мужчина рассказал, от кого получил носитель. Теперь ещё один педофил отправится отбывать новый срок.

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#рф
#педофилия
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Глава МВД: в Бурятии ликвидировали нарколабораторию и изъяли партию мефедрона
20 декабря 2024, 11:28

Фото: mvdmedia.ru

Глава МВД Владимир Колокольцев заявил о ликвидации нарколаборатории в Бурятии и изъятии большой партии мефедрона, сообщила пресс-служба МВД России на своём сайте.
В отношении задержанных возбудили уголовное дело по статье 30 и статье 228 УК РФ.

По информации ведомства, трое мужчин организовали подпольную нарколабораторию по производству синтетических наркотиков на продажу. В одном из дачных посёлков правоохранители обнаружили тайник с 17,5 килограмма мефедрона.

«В ходе дальнейшей оперативной работы в Улан-Удэ ликвидирована лаборатория, где производился данный наркотик. Организаторы задержаны», — подчеркнул глава МВД России.

Один из подозреваемых откликнулся на объявление о лёгком заработке в Сети. Потом по заданию куратора взял в аренду помещение и установил оборудование, которое он получил через транспортную компанию. Также двое его знакомых помогали с фасовкой и изготовлением.

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#уголовное дело
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#оборудование
#лаборатория
#рф
#наркотики
#торговля
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Русская Община Новочеркасска защитила жену бойца СВО от агрессивного соседа
20 декабря 2024, 11:21

Фото: istockphoto/Siarhei Khaletski

В Новочеркасске произошел инцидент, в котором жена бойца специальной военной операции (СВО) обратилась за помощью к Русской Общине. Женщина, только что перенесшая операцию на ноге, столкнулась с угрозами и физическим насилием со стороны своего соседа, который, будучи в состоянии алкогольного опьянения, начал приставать к ней, зная, что ее муж находится на передовой. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Общины».
После того как женщина вызвала полицию, которая не отреагировала на ее вызов, она решила обратиться за помощью в Русскую Общину. Оперативно выехав на место, представители Общины провели беседу с дебоширом и смогли утихомирить его.

Спустя несколько часов на место прибыли сотрудники полиции, потерпевшая написала заявление на своего обидчика. Отмечается, что это не первый случай агрессивного поведения соседа, однако ранее он не распускал руки, что и стало причиной отсутствия официальных заявлений.

Русская Община взяла под защиту семью воина СВО и готова оказать необходимую помощь потерпевшей стороне в дальнейшем.

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#помощь
#женщина
#заявление
#сво
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В Красноярске погиб пенсионер при попытке перебежать пути перед движущимся поездом
В Красноярске 80-летний мужчина переходил ж/д пути перед поездом, он погиб
20 декабря 2024, 10:57

Фото: iStock/Iuliia Petrovskaia

В Красноярске 80-летний пенсионер погиб после того, как пытался перебежать железнодорожные пути перед приближавшимся поездом.
Как пишет Lenta.ru cо ссылкой на региональный портал Ngs24.ru, инцидент произошёл вечером 19 декабря на станции Бугач.

Сейчас полиция выясняет другие обстоятельства произошедшего. В ведомстве жителям Красноярского края напомнили, что переходить пути перед поездом нельзя, даже если он далеко: человек не сможет определить, как быстро движется поезд.

Ранее глава РЖД Олег Белозёров распорядился наградить сотрудников поездной бригады пассажирского состава № 11 Мурманск — Санкт-Петербург. Он отметил профессиональные и грамотные действия работников во время чрезвычайного происшествия в Мурманской области.

Напомним, 18 декабря на станции Княжая в Мурманской области пассажирский поезд № 11 Мурманск — Санкт-Петербург столкнулся с товарным составом. Предположительно, столкновение произошло из-за самопроизвольного начала движения поезда, гружёного рудой с примыкающего пути, из-за чего он врезался в заднюю часть пассажирского двухэтажного экспресса. В результате с рельсов сошло три пассажирских вагона, пострадали более 30 человек, в том числе пятеро детей. Два пассажира погибли. Десять человек, из которых трое детей, остаются в тяжёлом состоянии.

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