В Подмосковье создали протезные стопы для самого высокого человека Бразилии

06 ноября 2026, 20:36

оригинал Фото: компания МЕТИЗ

Подмосковная компания МЕТИЗ изготовила стопы длиной 38 сантиметров для самого высокого человека в Бразилии по имени Нинао. Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.





Разработку и производство вели по запросу партнёров компании из Бразилии. Весь процесс занял пять недель, и это сравнительно короткий срок для индивидуального проекта высокой технической сложности.

«Компания выпускает уникальную продукцию, которая востребована и за пределами России. Она выполняет самые сложные технические задачи на высочайшем уровне. Предприятие приглашают к участию в сложных международных проектах, а его экспортная география уже насчитывает более 50 стран. Разработки и производство ведутся в Подмосковье – в Мытищах и Щёлкове», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Фото: компания МЕТИЗ