В Подмосковье создали протезные стопы для самого высокого человека Бразилии
Подмосковная компания МЕТИЗ изготовила стопы длиной 38 сантиметров для самого высокого человека в Бразилии по имени Нинао. Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
Разработку и производство вели по запросу партнёров компании из Бразилии. Весь процесс занял пять недель, и это сравнительно короткий срок для индивидуального проекта высокой технической сложности.
«Компания выпускает уникальную продукцию, которая востребована и за пределами России. Она выполняет самые сложные технические задачи на высочайшем уровне. Предприятие приглашают к участию в сложных международных проектах, а его экспортная география уже насчитывает более 50 стран. Разработки и производство ведутся в Подмосковье – в Мытищах и Щёлкове», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Рост Нинао – 237 сантиметров, вес – 185 килограммов. Стопы он потерял из-за осложнений сахарного диабета. Для возвращения к ходьбе потребовались протезные компоненты, рассчитанные на нестандартные размеры и повышенные нагрузки. Длина изготовленных стоп соответствует 60-му размеру обуви. По оценке специалистов МЕТИЗ, они относятся к числу крупнейших протезных стоп в мире.
После завершения производства российские модули направили в Бразилию. Местные специалисты изготовили индивидуальные приёмные гильзы, собрали и настроили протезы, а затем приступили к обучению Нинао ходьбе.