В Подмосковье создали Центр содержания территорий

22 июня 2026, 18:24

оригинал Фото: пресс-служба правительства МО

Центр содержания территорий, координирующий работы в этой сфере, создали в Московской области. Работу и задачи Центра губернатор региона Андрей Воробьёв обсудил с членами подмосковного правительства и главами округов. О этом сообщает пресс-служба областных властей.





В Центре содержания территорий работает 31 специалист. Они мониторят информацию, поступающую из разных округов, и при выявлении проблемы отправляют на место дополнительные бригады со спецтехникой. Важной составляющей работы центра является также профилактика сбоев, которая становится возможной благодаря современным технологиям.





«По аналогии с нашим ЖКХ-Центром в Центре по содержанию территорий мы объединили в одной команде представителей ЦУР, профильных подразделений, инспекторов и региональных операторов по обращению с отходами. В Центр поступает вся информация — данные о выходе техники и дворников, с камер, из соцсетей и цифровых систем, а также обращения жителей», — сказал Андрей Воробьёв.