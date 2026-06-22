В уборке дворов и парков в Пушкинском округе задействованы более 300 спецмашин
Свыше 300 единиц крупной спецтехники участвуют в уборке дворовых и общественных территорий в Пушкинском округе. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Всего в округе расположены 535 дворов общей площадью свыше пяти с половиной миллионов квадратных метров. Здесь также насчитываются более 30 парков и скверов общей площадью порядка девяти миллионов квадратных метров.
«Для поддержания чистоты на территориях общего пользования задействованы более 300 единиц крупной техники и около 100 устройств малой механизации», — говорится в сообщении.Кроме того, окружные службы отвечают за уборку муниципальных дорог общей протяжённостью около 870 километров. На этих работах используются 96 единиц спецтехники.