Более 13 тыс. пятиклассников написали диагностическую работу по математике

10 февраля 2026, 17:38

10 февраля свыше 13 тысяч учащихся пятых классов, изучающих математику на углубленном уровне, приняли участие в региональной диагностической работе, сообщает Министерство образования Московской области.







Диагностика проходила в компьютерном формате с использованием государственной информационной системы «ЕАИС ОКО». Платформа применяется также для проверки работ независимыми экспертами.



Школьникам предстояло выполнить восемь заданий различной сложности. Они включали вычисление значений числовых выражений, определение периметра треугольника и объема куба, работу с именованными величинами, применение признаков делимости и другие темы. На выполнение заданий отводилось 45 минут.



Максимальный результат составляет 10 баллов. Работа считается выполненной успешно при наборе не менее четырех баллов. Итоги диагностической работы планируется опубликовать не позднее 24 февраля.



Это уже вторая региональная работа по математике для пятиклассников в текущем учебном году — первая состоялась в сентябре. Полученные результаты позволят ученикам и их родителям оценить уровень подготовки и определить дальнейшую образовательную траекторию.



По итогам РДР рекомендовано организовать адресную поддержку школьников, а также продолжить работу по повышению квалификации педагогов.