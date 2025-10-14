В Подмосковье спасли девочку с аутизмом, вернув ей способность глотать

14 октября 2025, 21:47

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи НИКИ детства вернули к жизни девочку-подростка в критическом состоянии. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Подмосковья.





В отделение анестезиологии и реанимации поступила 13-летняя девочка, у которой врачи выявили крайне высокий уровень натрия в плазме крови – 181 ммоль/л при допустимых 145 ммоль/л. А в крови обнаружили много белка, который содержится в мышцах и появляется исключительно при изнурительных физических нагрузках.



По результатами всех исследований пациентке диагностировали дефицит жидкости в организме. Из-за этого начали разрушаться клетки мышечной ткани с выделением в кровь большого количестве белка – миоглобина.

«Девочка с мамой возвращалась на поезде домой, когда из-за инфекционного гастроэнтерита у неё началась многократная рвота. Учитывая, что у ребёнка аутизм, это стало пусковым механизмом для психогенного нарушения глотания любой пищи. Это мешало восполнить дефицит жидкости, который ребёнок терял со рвотой, что и привело к серьёзным осложнениям. В таком состоянии в любой момент могло произойти кровоизлияние в головной мозг или его отёк», – пояснил заведующий отделением анестезиологии и реанимации НИКИ детства Евгений Скачек.