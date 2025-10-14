В Подмосковье спасли девочку с аутизмом, вернув ей способность глотать
Врачи НИКИ детства вернули к жизни девочку-подростка в критическом состоянии. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Подмосковья.
В отделение анестезиологии и реанимации поступила 13-летняя девочка, у которой врачи выявили крайне высокий уровень натрия в плазме крови – 181 ммоль/л при допустимых 145 ммоль/л. А в крови обнаружили много белка, который содержится в мышцах и появляется исключительно при изнурительных физических нагрузках.
По результатами всех исследований пациентке диагностировали дефицит жидкости в организме. Из-за этого начали разрушаться клетки мышечной ткани с выделением в кровь большого количестве белка – миоглобина.
«Девочка с мамой возвращалась на поезде домой, когда из-за инфекционного гастроэнтерита у неё началась многократная рвота. Учитывая, что у ребёнка аутизм, это стало пусковым механизмом для психогенного нарушения глотания любой пищи. Это мешало восполнить дефицит жидкости, который ребёнок терял со рвотой, что и привело к серьёзным осложнениям. В таком состоянии в любой момент могло произойти кровоизлияние в головной мозг или его отёк», – пояснил заведующий отделением анестезиологии и реанимации НИКИ детства Евгений Скачек.В первую очередь специалисты восполнили дефицит жидкости, используя растворы, содержащие натрий. Процесс длился четыре дней. Девочке также понадобилась консультация психиатра для назначения препаратов, корректирующих поведение. Эти препараты помогли восстановить глотательную функцию.
Через 10 юная пациентка начала пить воду, а затем самостоятельно питаться. Спустя две недели её перевели в отделение эндокринологии для коррекции уровня глюкозы в крови. Сейчас девочка готовится к выписке.