В Подмосковье спасли подростка с редким параличом, начавшимся с симптомов простуды

14 октября 2025, 21:23

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Детского клинического центра им. Л.М. Рошаля вернули к жизни подростка с редкой формой паралича. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.





Бригада скорой помощи экстренно доставила в клинику 13-летннего мальчика в крайне тяжёлом состоянии. У пациента наблюдался полный паралич, он находился на искусственной вентиляции лёгких, а жизненно важные функции были нарушены.



Со слов матери, всё началось с симптомов обычной простуды. Сначала у подростка заболело горло, затем за несколько он потерял двигательные функции, способность дышать и глотать. Врачи выявили у ребёнка редкое заболевание – синдром Гийена-Барре.

«Мы провели пациенту шесть сеансов плазмафереза для очистки крови от антител, установили трахеостомическую трубку для облегчения дыхания и назначили два курса иммуноглобулиновой терапии. Плазмаферез стал переломным моментом в лечении. Появились первые движения, начал восстанавливаться глотательный рефлекс. На 25-е сутки пациент стал самостоятельно питаться, двигать руками и ногами», – рассказала заведующая отделением реанимации и интенсивной терапии №3 Екатерина Трунова