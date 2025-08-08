Стала известна причина массового отравления чачей в Адлере
Предварительной причиной массового отравления чачей в Адлере называют метиловый спирт — его обнаружили в пробах напитка, сообщает Telegram-канал Mash.
По версии следствия, метанол попал в бутылки вместе с маслами, которые образуются при кустарном изготовлении вина и чачи в промышленных объёмах «на продажу». Крупную партию смертельно опасного продукта нашли у задержанного торговца из Абхазии: посылка шла в Москву под видом «домашней чачи, как у бабушки». По данным Mash, мужчина регулярно отправлял такую продукцию по России.
Один из покупателей рассказал, что раньше к чаче претензий не было, но однажды он угостил ею «алко‑специалистов», которые предупредили, что напиток может представлять угрозу для жизни. Отличить этиловый и метиловый спирты на вкус практически невозможно, тогда как метанол значительно токсичнее и может вызвать слепоту и смерть.
Ранее суд в Сочи отправил под стражу двух женщин, продавших на адлерском рынке домашнее вино и чачу, которые, как полагают следователи, стали причиной отравления и гибели не менее десяти человек.
Читайте также: