Стала известна причина массового отравления чачей в Адлере

08 августа 2025, 12:19

Mash: причиной отравления чачей в Адлере мог стать метиловый спирт

Фото: istockphoto/monticelllo

Предварительной причиной массового отравления чачей в Адлере называют метиловый спирт — его обнаружили в пробах напитка, сообщает Telegram-канал Mash.