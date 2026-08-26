В Подмосковье задержали члена банды организаторов незаконной миграции
Видео: пресс-служба УФСБ по Москве и Московской области
Двух членов межнациональной преступной группы, занимающейся организацией незаконной миграции, задержали в Московской области и Камчатском крае сотрудники ФСБ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Злоумышленниками оказались россиянка-бизнесвумен и безработный гражданин одной из стран ближнего зарубежья.
«По данным следствия, россиянка делала поддельные миграционные карты и ставила в паспорта мигрантов фиктивные оттиски дата-штампов о пересечении границы России. А иностранец находил клиентов, доставлял документы и получал деньги», — говорится в сообщении.Всего преступники легализовали около 200 мигрантов, которые работали в сфере торговли в Москве, Подмосковье и на Камчатке. Всех нелегальных мигрантов удалось вычислить, их выдворят из страны.