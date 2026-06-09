Три человека погибли при пожаре в частном доме в Белой Холунице
В городе Белая Холуница Кировской области вечером в понедельник загорелся частный жилой дом. Жертвами пожара стали три человека. Об этом пишет РИА Новости.
Главное управление МЧС по региону уточнило, что инцидент произошел на улице Полевая. Огонь охватил 100 квадратных метров. Причину возгорания устанавливают. На месте работали 11 человек и 4 единицы техники.
Напомним, что огонь полезен в быту и на производстве, но при неосторожном обращении он быстро превращается в опасный пожар, угрожающий жизни людей и имуществу. Поэтому важно соблюдать технику безопасности: не оставлять без присмотра включённые электроприборы, не перегружать розетки, осторожно обращаться со спичками, свечами и газовым оборудованием, а также хранить легковоспламеняющиеся вещества в безопасных местах.
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