«Просто хотели покоя»: В Новосибирске пенсионеры задушили 49-летнего сына

09 июня 2026, 10:50

В Новосибирске пенсионеры задушили 49-летнего сына после семейного скандала

Фото: Istock/KatarzynaBialasiewicz

В Новосибирске пенсионеры задушили 49-летнего сына. Как сообщает Telegram-канал Baza, виной всему конфликт, который длился почти полвека.