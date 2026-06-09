«Просто хотели покоя»: В Новосибирске пенсионеры задушили 49-летнего сына
В Новосибирске пенсионеры задушили 49-летнего сына. Как сообщает Telegram-канал Baza, виной всему конфликт, который длился почти полвека.
Супруги из Дзержинского района — 79-летний отец и 69-летняя мать — долгие годы жили вместе с сыном, который злоупотреблял алкоголем. Родители терпели его поведение: многочисленные судимости, постоянные запои, скандалы, которые стали частью их повседневной жизни.
7 июня мужчина пришёл к родителям днём в состоянии, не располагавшем к спокойному разговору, и потребовал деньги на спиртное. Между родственниками снова произошла ссора из-за поведения сына.
В этот раз родители решили его задушить. Следствие возбудило уголовное дело по статье об убийстве. Правоохранители задержали пенсионеров. Прокуратура Новосибирской области взяла под контроль ход расследования.
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