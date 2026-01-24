В Подмосковье усилили меры безопасности на ж/д платформах в вечернее время
На Московской железной дороге продлили время дежурств железнодорожников на пешеходных переходах и пассажирских платформах. Изменения ввели в часы пик, чтобы снизить риск травматизма. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья со ссылкой на МЖД.
Утром сотрудники продолжают дежурить с 7:00 до 9:00. Вечером дежурства продлили на два часа — теперь они проходят с 17:00 до 21:00. Именно в тёмное время суток на железной дороге чаще всего происходят несчастные случаи.
Во время мониторинга инфраструктуры специалисты выявили 122 участка, где пешеходы регулярно нарушают правила перехода через пути. В этот список вошли 62 станции и 60 перегонов. На этих участках локомотивные бригады работают с особым вниманием.
С машинистами провели дополнительные инструктажи и практические занятия. Железнодорожники отработали действия при обнаружении людей на путях, в том числе применение экстренного торможения электропоезда.
Для профилактики нарушений МЖД совместно с транспортной полицией и органами власти регулярно проводит рейды на станциях и перегонах. Параллельно специалисты ремонтируют объекты инфраструктуры и устанавливают дополнительные знаки безопасности.
Московская железная дорога напоминает пассажирам о необходимости соблюдать правила безопасности, переходить пути только в установленных местах и не использовать телефоны и наушники при переходе через железнодорожные пути.
