В Подмосковье усилили меры безопасности на ж/д платформах в вечернее время

24 января 2026, 20:28

оригинал Фото: «Московская железная дорога»

На Московской железной дороге продлили время дежурств железнодорожников на пешеходных переходах и пассажирских платформах. Изменения ввели в часы пик, чтобы снизить риск травматизма. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья со ссылкой на МЖД.