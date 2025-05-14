В Подмосковье стали известны самые популярные направления подготовки в колледжах

Фото: Министерство образования Московской области
В 2025 году многие девятиклассники Московской области предпочитают учиться в колледжах и техникумах. Больше половины учеников планируют продолжить образование по программам среднего профессионального образования, сообщает Министерство образования Московской области.
Наиболее востребованными направлениями подготовки остаются сферы промышленности, транспорта и логистики, IT и строительства — именно эти отрасли стабильно испытывают потребность в квалифицированных специалистах и открывают широкие возможности для трудоустройства.
Повышенный интерес подростков к прикладному обучению отражает их прагматичный настрой и стремление как можно раньше освоить актуальные профессии, важные для развития региона.
Ранее в Московской области стартовала программа по обновлению системы среднего профобразования: появляются современные мастерские, расширяется список востребованных специальностей, колледжи выстраивают плотное сотрудничество с работодателями. Всё это делает профессиональное обучение всё более привлекательным для молодых людей.
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«Мы увеличили число бюджетных мест в 2025/2026 учебном году до 24 669. Это позволит большему числу ребят получить качественное образование и уверенно войти в профессию», — отметила министр образования Московской области Ингрид Пильдес.
Повышенный интерес подростков к прикладному обучению отражает их прагматичный настрой и стремление как можно раньше освоить актуальные профессии, важные для развития региона.
Ранее в Московской области стартовала программа по обновлению системы среднего профобразования: появляются современные мастерские, расширяется список востребованных специальностей, колледжи выстраивают плотное сотрудничество с работодателями. Всё это делает профессиональное обучение всё более привлекательным для молодых людей.
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Дайана Хусинова