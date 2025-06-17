Загруженность дорог Подмосковья утром 17 июня составила пять баллов

17 июня 2025, 09:40

Видео: пресс-служба МТДИ МО

Степень загруженности дорог Московской области по состоянию на утро вторника, 17 июня, оценивается на пять баллов по десятибалльной шкале. Основные заторы отмечаются на одной федеральной трассе и четырнадцати шоссе. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.







«Сложности с проездом наблюдаются на трассе М-9 «Балтия» и следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Боровское, Киевское, Варшавское, Новорязанское, Носовихинское, Щёлковское, Ярославское и Ленинградское», — говорится в сообщении.