Жителям Красногорска предложили бесплатно сделать флюорографию
Бесплатно пройти флюорографическое исследование предлагают жителям городского округа Красногорск в рамках диспансеризации для профилактики туберкулёза. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Флюорографию можно сделать во всех восьми поликлиниках Красногорской больницы: поликлинике №1 на улице Карбышева, 4, поликлинике №2 в военном городке Павшино (дом №2, корпус В), поликлинике №3 (Павшинский бульвар, дом №9), поликлинике №4 в Нахабине (улица Институтская, дом №9А), поликлинике №5 в деревне Путилково (Спасо-Тушинский бульвар, дом №6), в филиале «Октябрьская» (улица Октябрьская, дом №17), филиале «Изумрудные холмы» (бульвар Космонавтов, дом №4а) и в филиале в селе Петрово-Дальнее (владение 1, строение №1)», — говорится в сообщении.С собой нужно будет взять паспорт, СНИЛС и полис обязательного медицинского страхования.