В Балашихе спасли заблудившегося в лесу мужчину

06 марта 2026, 12:42

оригинал Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

32-летннего мужчину, заблудившегося в лесу у квартала Соколовка в округе Балашиха, спасли работники Мособлпожспаса. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.





В единую службу спасения «Система-112» позвонил сам «потеряшка». Он рассказал, что решил срезать дорогу через лес, но сбился с пути и не понимает, куда ему двигаться. Кроме того, он очень замёрз, так как случайно попал в водоём и промок.





«Спасатели немедленно выехали на место происшествия. В поисках очень помогло то, что у мужчины был с собой заряженный телефон, и специалисты смогли поддерживать связь, уточнять примерное местоположение и координировать действия», — говорится в сообщении.