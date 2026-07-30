В Подмосковье стало на 64% меньше незаконных свалок
За первые шесть месяцев текущего года на территории Московской области выявили 116 нелегальных свалок — на 163 меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства экологии и природопользования.
Уменьшение числа свалок указывает на эффективность работы по предотвращению незаконного сброса мусора.
«С начала года обнаружено 116 свалок, тогда как в первом полугодии прошлого года было выявлено 279. Таким образом, количество свалок по сравнению с первой половиной прошлого года снизилось на 64%. Во многом это стало следствием налаженного межведомственного взаимодействия между нашим министерством, Минчистоты, полицией, Главным управлением региональной безопасности, администрациями округов и другими участниками работы по контролю за оборотом отходов», — сказал глава Минэкологии Подмосковья Тихон Фирсов.Темпы ликвидации свалок в этом году тоже выросли. На начало июля текущего года их осталось 47, а в то же время годом ранее — 130.