Избирком Подмосковья зарегистрировал списки единороссов на выборы в Мособлдуму
В Мособлизбиркоме проходит процедура регистрации кандидатов на сентябрьские выборы в Мособлдуму. После проверки всех документов комиссия уже выдала удостоверения, подтверждающие их статус, кандидатам от «Единой России».
Среди зарегистрированных кандидатов – Диана Алумянц, представляющая Чеховскую территориальную группу. Девушка в 14 лет начинала общественную работу с волонтёрских акций. Во время пандемии координировала доставку продуктов и лекарств пожилым, многодетным и маломобильным жителям. Сегодня руководит региональным отделением «Молодой Гвардии Единой России». Кроме того, Диана работает муниципальным депутатом Серпухова.
«Для меня стать депутатом – закономерность. Общественной работой занимаюсь около 10 лет. У нас большая команда молодогвардейцев – около 12 000 человек по всему региону. Мы включены в работу партии и реализацию народной программы. Сейчас собираем инициативы молодёжи в новую программу. Хочется получить большую картину, выявить главные точки роста и сделать дорожную карту на следующую пятилетку», – рассказала Алумянц
Павел Коломацкий стал лидером предварительного голосования в Звенигородской территориальной группе. Ветеран СВО, кавалер двух орденов Мужества, участник контртеррористических операций на Кавказе. На фронт ушёл добровольцем, прошёл путь от бойца-санитара до командира роты. Комиссован после тяжёлого ранения в 2024 году. После демобилизации переключился на гражданскую работу. Закончил кадровую программу «Герои Подмосковья», проводит уроки мужества в школах, занимается патриотическим воспитанием молодёжи.
В случае избрания Павел сосредоточится на противодействии экстремизму и работе с молодёжью.
«Приоритет – молодёжь, наше будущее. Мы должны защитить подрастающее поколение, дать правильные смыслы, выстроить системное патриотическое воспитание и жёстко противодействовать экстремизму. Опыт даёт мне чёткое понимание, как действовать», – заверил Коломацкий.Олег Жолобов участвует в выборах как кандидат от Домодедовской территориальной группы. Начав карьеру спортивным журналистом, он прошёл путь до депутата Госдумы, министра спорта Московской области, советника губернатора. Сегодня Жолобов – депутат Мособлдумы, замруководителя фракции «Единая Россия».
«Я как житель Подмосковья понимаю, над чем нам нужно работать. Народная программа 2021 года исполнена почти полностью, но жизнь не стоит на месте. Сейчас встречаемся с людьми, собираем инициативы в новую программу», – сказал Жолобов.
Кандидатов, среди которых много новых лиц, определили жители в ходе предварительного голосования в конце мая. Общерегиональную часть списка возглавил губернатор Андрей Воробьёв. В неё также вошли участник СВО Сергей Пешкин, сенатор Александр Двойных, депутат Госдумы Михаил Терентьев и руководитель регионального исполкома партии Денис Перепелицын.
Выборы в Госдуму и региональный парламент пройдут проходит в Московской области с 18 по 20 сентября.