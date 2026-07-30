Избирком Подмосковья зарегистрировал списки единороссов на выборы в Мособлдуму

30 июля 2026, 17:17

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В Мособлизбиркоме проходит процедура регистрации кандидатов на сентябрьские выборы в Мособлдуму. После проверки всех документов комиссия уже выдала удостоверения, подтверждающие их статус, кандидатам от «Единой России».





Среди зарегистрированных кандидатов – Диана Алумянц, представляющая Чеховскую территориальную группу. Девушка в 14 лет начинала общественную работу с волонтёрских акций. Во время пандемии координировала доставку продуктов и лекарств пожилым, многодетным и маломобильным жителям. Сегодня руководит региональным отделением «Молодой Гвардии Единой России». Кроме того, Диана работает муниципальным депутатом Серпухова.

«Для меня стать депутатом – закономерность. Общественной работой занимаюсь около 10 лет. У нас большая команда молодогвардейцев – около 12 000 человек по всему региону. Мы включены в работу партии и реализацию народной программы. Сейчас собираем инициативы молодёжи в новую программу. Хочется получить большую картину, выявить главные точки роста и сделать дорожную карту на следующую пятилетку», – рассказала Алумянц

А. Коломацкий (Фото: пресс-служба партии «Единая Россия» в МО)

«Приоритет – молодёжь, наше будущее. Мы должны защитить подрастающее поколение, дать правильные смыслы, выстроить системное патриотическое воспитание и жёстко противодействовать экстремизму. Опыт даёт мне чёткое понимание, как действовать», – заверил Коломацкий.

«Я как житель Подмосковья понимаю, над чем нам нужно работать. Народная программа 2021 года исполнена почти полностью, но жизнь не стоит на месте. Сейчас встречаемся с людьми, собираем инициативы в новую программу», – сказал Жолобов.