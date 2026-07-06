В Подмосковье стартовал финал конкурса «Это у нас семейное»
Финальные испытания конкурса «Это у нас семейное» президентской платформы «Россия — страна возможностей» начались 5 июля в Мастерской управления «Сенеж» в Солнечногорске. Об этом сообщает пресс-служба проекта.
В финал вышли около 330 команд из разных российских регионов, в том числе шесть — из Московской области.
«Сегодня в Мастерской управления «Сенеж» стартовал финал конкурса «Это у нас семейное» — самого массового и народного проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей». Собрались 328 семейных команд. Каждый год конкурс объединяет все больше семей. Во втором сезоне — свыше 726 тысяч участников, и это почти на 150 тысяч больше, чем в прошлом году», — отметил гендиректор президентской платформы «Россия — страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.Финалистов ждут десять испытаний — творческих, практических и интеллектуальных. А 8 июля состоится награждение победителей. 60 лучших команд получат сертификаты на пять миллионов рублей на улучшение жилищных условий. Кроме того, всех финалистов премируют семейными путешествиями.