Правозащитники обсуждают в Екатеринбурге реабилитацию участников боевых действий

Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в МО
Подмосковный омбудсмен Ирина Фаевская принимает участие во Всероссийском координационном совете уполномоченных по правам человека. Об этом сообщили в пресс-службе уполномоченного Московской области.
Совет проходит в Екатеринбурге 13 и 14 мая. Он посвящён соблюдению и защите прав участников и ветеранов боевых действий. Темы сегодняшнего заседания касаются медицинской помощи и реабилитации.
В первый день работы участники координационного совета возложили цветы к Вечному огню на Широкореченском военно-мемориальном комплексе в Екатеринбурге. Затем омбудсмены посетили Областной центр реабилитации инвалидов, где узнали о технологиях социальной реабилитации, которые используют в учреждении. После экскурсии обсудили нормативно-правовое обеспечение социальной адаптации участников СВО и их семей.
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«Качественная медицинская помощь и реабилитация участников боевых действий имеет огромное значение для их физического и психологического восстановления. Это включает не только лечение физических травм, но и поддержку психического здоровья. Это особенно важно в условиях посттравматического стрессового расстройства», – сказала Фаевская.Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в МО
В первый день работы участники координационного совета возложили цветы к Вечному огню на Широкореченском военно-мемориальном комплексе в Екатеринбурге. Затем омбудсмены посетили Областной центр реабилитации инвалидов, где узнали о технологиях социальной реабилитации, которые используют в учреждении. После экскурсии обсудили нормативно-правовое обеспечение социальной адаптации участников СВО и их семей.
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Лора Луганская