Элитная недвижимость и суперкары: как живёт Кадышева, за выступление которой готовы платить десятки миллионов рублей
Надежда Кадышева находится сейчас на второй волне популярности. За концерты певицы готовы платить десятки миллионов рублей. Однако и до хайпа звезда жила не бедно.
Концерт популярной в соцсетях артистки сейчас может обойтись организаторам в 50 миллионов рублей. А ещё в середине 90-х семья Кадышевой не имела квартиры в Москве. Первое жильё певице досталось от государства. Сейчас оно оценивается в 15 миллионов рублей. Спустя год артистка получила ещё одну квартиру. Ходили слухи, что к её получению причастен бывший премьер-министр России Виктор Черномырдин. Стоимость этой недвижимости оценивается уже в 170 миллионов рублей, пишет LIFE.
У сына Кадышевой также имеется своя квартира. Её стоимость может достигать 100 миллионов рублей. Ещё одна элитная недвижимость, предполагаемо принадлежащая семья, находится недалеко от вышеперечисленных. Цена за метр в этой квартире доходит до 720 тысяч рублей.
Также семья Кадышевой имеет роскошный автопарк. У её сына Григория был коллекционный Bentley S2 Long Wheelbase 1962 года выпуска, суперкар Ferrari GTC4Lusso, седан Mercedes Maybach 62 и другие элитные автомобили. Их общая стоимость превышает 100 миллионов рублей.
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