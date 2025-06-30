Элитная недвижимость и суперкары: как живёт Кадышева, за выступление которой готовы платить десятки миллионов рублей

30 июня 2025, 20:23

Надежда Кадышева владеет элитной недвижимостью и дорогими автомобилями

Надежда Кадышева (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Надежда Кадышева находится сейчас на второй волне популярности. За концерты певицы готовы платить десятки миллионов рублей. Однако и до хайпа звезда жила не бедно.