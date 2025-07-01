Никита Михалков объявлен в розыск на Украине
Российский кинорежиссер и актер Никита Михалков объявлен в розыск на Украине. Об этом свидетельствует база данных Службы безопасности страны.
«Согласно его персональной карточке на сайте службы, он находится в статусе разыскиваемого с марта 2022 года», — передает ТАСС.
Помимо этого, Никита Михалков внесен в базу украинского ресурса«Миротворец». Там опубликованы данные тех, кто, по мнению страны, представляет угрозу национальной безопасности Украины.
Напомним, что Служба безопасности Украины регулярно объявляет в розыск российских деятелей искусства. К тому же СБУ выдвигает подобные санкции против различных политиков и общественников.