В Подмосковье стартовал приём заявок на соципотеку от тренеров

13 марта 2026, 13:41

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Приём заявок от тренеров на участие в программе «Социальная ипотека» начался в Московской области. Он продлится до 12 апреля. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.





По правилам соципотеки, половина стоимости жилья оплачивается из бюджета региона сразу, а вторая половина — в течение десяти лет. При этом сам владелец квартиры платит только проценты по кредиту.





«Право на соципотеку имеют тренеры-преподаватели с российским гражданством, стажем работы не менее трёх лет и без жилья в Московской области. Дополнительные баллы даёт наличие спортивных званий и наград. Возраст участников ограничен: мужчины должны быть не старше 50 лет, женщины — не старше 45 лет», — говорится в сообщении.