Ямочный ремонт во дворах Подмосковья выполнен на 35%

05 июня 2025, 15:22

оригинал Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Во дворах Московской области ведутся работы по ямочному ремонту, в настоящее время годовой план выполнен на 35%. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.







«В этом году во дворах многоквартирных домов планируем обновить более 545 тысяч квадратных метров асфальтового покрытия. Сейчас работа завершена на 35% — заменено около 194 тысяч квадратных метров асфальта», — сказал зампред областного правительства — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья Владислав Мурашов.