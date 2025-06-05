Ямочный ремонт во дворах Подмосковья выполнен на 35%
Во дворах Московской области ведутся работы по ямочному ремонту, в настоящее время годовой план выполнен на 35%. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
«В этом году во дворах многоквартирных домов планируем обновить более 545 тысяч квадратных метров асфальтового покрытия. Сейчас работа завершена на 35% — заменено около 194 тысяч квадратных метров асфальта», — сказал зампред областного правительства — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья Владислав Мурашов.В министерстве также составили топ-5 округов по объёму проведённых работ. Первое место занимает Балашиха, где обновили асфальт на 28,5 тыс. квадратных метров дворовых территорий. На втором месте Электросталь (24,3 тыс. квадратных метров»), на третьем — Павлово-Посадский округ (11,4 тыс. квадратных метров), на четвёртом — Рузский округ (9,7 тыс. квадратных метров). А замыкает пятёрку лидеров Можайский округ, где во дворах обновили 7,5 тыс. квадратных метров асфальта.