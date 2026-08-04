В Подмосковье стартовал седьмой окружной этап Всероссийской игры «Зарница 2.0»
В Московской области начался седьмой окружной этап Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства информации и молодёжной политики региона.
За выход во Всероссийский финал поборются 260 победителей региональных этапов из 18 субъектов Центрального федерального округа.
«В этом году в Подмосковье отборочный этап прошли почти 170 тысяч человек, а в региональном участвовали более 1500. Сегодня лучшие из лучших представляют наш регион на окружных соревнованиях. Впереди у них непростые испытания, где пригодятся не только физическая сила, ловкость и отточенные навыки, но и умение работать в команде, чувствовать плечо товарища», – сказала министр информации и молодёжной политики Московской области Екатерина Швелидзе.В этом году проходит третий сезон игры. В окружных этапах участвуют отряды средней возрастной категории 11-13 лет, а также специальной категории – юноши и девушки 18-23 лет.
«Участники «Зарницы 2.0» находятся в шаге от всероссийского финала, который через месяц состоится на легендарной Сталинградской земле, ставшей символом воинской славы и доблести. Сегодня ребятам предстоит сплотиться ради большой цели – права представлять свой регион в Волгоградской области на итоговых мероприятиях игры», – сказал Герой России, выпускник президентской кадровой программы «Время героев», председатель правления Движения Первых Артур Орлов.
Окружной этап проходит в Учебном центре войск связи Московской области. Гостями торжественного открытия стали Герой России, начальник Главного штаба «ЮНАРМИИ» Владислав Головин, заместитель председателя правления Движения Первых Ксения Янова, директор Центра «ВОИН» Дмитрий Шевченко и другие гости.
Участники проверят свои силы в семи условно-военных специальностях. Свои навыки продемонстрируют командиры, связисты, военкоры, инженеры-сапёры, медики, штурмовики и операторы беспилотников.
Также в программу войдут отрядные состязания по тактической медицине, огневой и тактической подготовке, радиационной, химической и биологической защите, выживанию в экстремальных условиях, инженерному оборудованию и маскировке позиций.
Кульминацией этапа для участников средней возрастной категории станет финальный бой, а для участников специальной категории – военно-тактическая игра на местности и финальный бой.
Помимо состязаний, для отрядов подготовлены вечерние мероприятия. Так, в рамках «Классной встречи», организованной Фондом «Защитники Отечества», участники побеседуют с ветеранами спецоперации.
От Московской области в соревнованиях участвуют две команды: «Воин» из Бронниц в средней возрастной категории и «Просвет» из Мытищ – в специальной.
Завершится окружной этап 8 августа, когда почётные гости объявят победителей и призёров. Шесть лучших отрядов ЦФО, по три из каждой категории, получат право продолжить борьбу во Всероссийском финале «Зарницы 2.0» в августе-сентябре.