В Подмосковье стартовал седьмой окружной этап Всероссийской игры «Зарница 2.0»

04 августа 2026, 20:07

оригинал Фото: пресс-служба МИМП МО

В Московской области начался седьмой окружной этап Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства информации и молодёжной политики региона.





За выход во Всероссийский финал поборются 260 победителей региональных этапов из 18 субъектов Центрального федерального округа.

«В этом году в Подмосковье отборочный этап прошли почти 170 тысяч человек, а в региональном участвовали более 1500. Сегодня лучшие из лучших представляют наш регион на окружных соревнованиях. Впереди у них непростые испытания, где пригодятся не только физическая сила, ловкость и отточенные навыки, но и умение работать в команде, чувствовать плечо товарища», – сказала министр информации и молодёжной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

«Участники «Зарницы 2.0» находятся в шаге от всероссийского финала, который через месяц состоится на легендарной Сталинградской земле, ставшей символом воинской славы и доблести. Сегодня ребятам предстоит сплотиться ради большой цели – права представлять свой регион в Волгоградской области на итоговых мероприятиях игры», – сказал Герой России, выпускник президентской кадровой программы «Время героев», председатель правления Движения Первых Артур Орлов.

Фото: пресс-служба МИМП МО