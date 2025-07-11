В Подмосковье мигранты разводили собак и употребляли их в пищу

11 июля 2025, 12:49

Фото: iStock/toxawww

Жители Люберецкого района Подмосковья заявили в полицию на мигрантов из Вьетнама, которые массово разводят собак для последующего употребления их в пищу. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва».





Правоохранительные органы начали проверку. Сотрудники дважды выезжали на место, однако не нашли ни рабочих, ни собак.



Одна из жительниц деревни Островцы рассказала каналу, что на территории местной агрофирмы «Подмосковье», специализирующейся на выращивании зелени, проживают и работают девятки вьетнамцев. По словам девушки, мигранты регулярно распивают алкоголь и пугают местных жителей. А недавно выяснилось, что они разводят на территории строительных бараков собак, которых, по мнению жителей, затем употребляют в пищу по традициям своей страны.





«Мы заметили, что эти вьетнамцы стали в огромном количестве разводить собак. Причём замечены были только щенки, что показалось нам странным. Одну собачку я у них отбила и смогла забрать. Но на днях я с другими неравнодушными жителями решила пройтись по их самодельным баракам: там мы обнаружили десятки несчастных животных. Исследуя эти бараки, девочки нашли в мешке шерсть и кости. А потом мы обнаружили в холодильниках аккуратно расфасованное по маленьким пакетам мясо – предположительно, собак. Также приезжала местная миграционная служба, которая забрала двух вьетнамцев, а остальные так и продолжили бегать по полям, убегая от них. Они просто отсиживались в кустах, пока служба не уехала. Помимо этого, во время того, как мы забирали собак, подъехали двое неизвестных мужчин и начали угрожать, что они придут к нам домой, заберут наших животных», – рассказала местная жительница.