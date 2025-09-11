В Подмосковье стартовала подготовка общественного транспорта к зиме

11 сентября 2025, 14:17

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

Работы по подготовке общественного транспорта к зимнему сезону начались в Московской области. В этом году специалисты подготовят 8,5 тыс. автобусов, 370 электричек, более 100 троллейбусов и 50 трамваев. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





Подготовка должна завершиться к ноябрю.





«В Подмосковье два раза в год готовят общественный транспорт — к летнему и зимнему сезонам. Осенью и весной специалисты проверяют оборудование и системы, чтобы обеспечить пассажирам безопасность и комфорт при разных погодных условиях», — сказал глава Минтранса региона Марат Сибатулин.