В Подмосковье стартовали экскурсии на коммунальные предприятия

16 октября 2025, 18:00

оригинал Фото: iStock/ultramansk

В Московской области начались познавательные экскурсии на муниципальные предприятия по содержанию территорий. Участниками проекта стали школьники 7–8-х классов и студенты, сообщили в региональном министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.





Главная цель инициативы — познакомить молодежь с работой специалистов городского хозяйства и показать, как коммунальные службы готовятся к зимнему сезону.



На этой неделе первые экскурсии уже прошли в Химках, Луховицах, Пушкинском, Балашихе и Богородском.





«Подобные экскурсии в регионе проходят на постоянной основе. Сейчас мы приняли решение масштабировать эту инициативу — 54 муниципалитета, более 1200 участников. Стараемся продемонстрировать работу всех наших специалистов городского хозяйства — от машинистов и водителей до рабочих по благоустройству и озеленению», — отметил и.о. министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко.