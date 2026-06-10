Водолазам Мособлпожспаса будет помогать робот
Работники Мособлпожспаса провели испытание телеуправляемого подводного аппарата для подводного поиска. Он поступил для оснащения специализированного поисково-спасательного отряда госучреждения, сообщили в его пресс-службе.
Телеуправляемый необитаемый подводный аппарат, сокращённо ТНПА, разработали российская компания «Подводная робототехника» и Институт океанологии им. Ширшова Российской академии наук.
«Аппарат предназначен для осмотровых работ, поисковых операций и извлечения предметов со дна водоёма. Им управляет оператор с борта судна или с берега. ТНПА может работать в труднодоступных местах акватории, где не пройти водолазу. На нём установлено два модуля – эхолот кругового обзора и модуль позиционирования, который определяет положение самого аппарата относительно оператора и передаёт управляющие команды регулятору движения», – рассказал начальник специализированного поисково-спасательного отряда Мособлпожспаса Сергей Тепленин.
Технику будут использовать маневренно-поисковые водолазные группы для обнаружения утонувших на водоёмах Московской области людей. Это поможет минимизировать труд водолаза и получить быстрый результат.