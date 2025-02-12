В Подмосковье стартовали всероссийские соревнования по боксу

Видео: пресс-служба Минспорта МО
XXXV всероссийские соревнования по боксу среди мужчин памяти мастеров спорта СССР Юрия Капитонова, Владимира Кузина и заслуженного тренера России Александра Щедрекина стартовали во дворце спорта «Триумф» в Люберцах, сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
«В этом году участниками турнира стали 140 спортсменов из 18 российских регионов. Подмосковье представляют 33 боксёра», — отмечается в сообщении.В министерстве напомнили, что ранее победителем этого турнира становился олимпийский чемпион Александр Поветкин.
Предварительные бои будут проводиться 12, 13 и 14 февраля. В эти дни бои будут начинаться в 14:00. Финальные схватки состоятся 15 февраля, начало — в 15:00.
Отмечается, что соревнования организованы в соответствии с целями госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта».
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