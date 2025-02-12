Стало известно, на что могут пойти игроки «Химок» за невыплату зарплат

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В ответ на невыплату зарплат футболисты «Химок» могут бойкотировать матч на сборах. Как пишет портал Metaratings.ru, игроки не получили деньги за ноябрь и декабрь.
Акцию можно предотвратить, если инвестор команды Туфан Садыгов выплатит задолженность в ближайшие дни.
Известно, что он фигурирует в уголовном деле об особо крупном мошенничестве.
Накануне бывший тренер «Химкинских» вратарей Евгений Корнюхин отмечал, что результаты команды в Российской Премьер-Лиге связаны с задержкой зарплат.
Он подчеркивал, что игрокам тяжело настроиться на положительный исход игры, когда не закрыт финансовый вопрос.
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Известно, что он фигурирует в уголовном деле об особо крупном мошенничестве.
Накануне бывший тренер «Химкинских» вратарей Евгений Корнюхин отмечал, что результаты команды в Российской Премьер-Лиге связаны с задержкой зарплат.
Он подчеркивал, что игрокам тяжело настроиться на положительный исход игры, когда не закрыт финансовый вопрос.
«Они хотят получать зарплату вовремя, как и все остальные», — говорил Корнюхин.Ранее сообщалось, какую зарплату предложили футболисту Жедсону Фернандешу в «Спартаке».
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Никита Кротов