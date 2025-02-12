Названа сумма оклада Аймурзина по контракту с «Северсталью» в новом сезоне

Фото: istockphoto/Elena Chelysheva
Оклад в сумму 25 миллионов рублей получит нападающий Данил Аймурзин в новом сезоне с «Северсталью» по новому контракту. Об этом пишет портал Metaratings.ru.
Уточняется, что текущее соглашение действует до конца мая этого года, а новое продлится до конца сезона-2025/26.
Данил Аймурзин родился в башкирской Уфе и играл за «Салавата Юлаева». Также выступал в сборной российских юниоров.
В сезоне 2024/25 22-летний игрок провел 52 игры, а его коэффициент полезности составил «+6». Аймурзин — второй бомбардир команды «Северсталь». Футболист проводит второй сезон за клуб из Череповца.
Ранее сообщалось, что могут устроить игроки «Химок» за невыплаченную зарплату.
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Данил Аймурзин родился в башкирской Уфе и играл за «Салавата Юлаева». Также выступал в сборной российских юниоров.
В сезоне 2024/25 22-летний игрок провел 52 игры, а его коэффициент полезности составил «+6». Аймурзин — второй бомбардир команды «Северсталь». Футболист проводит второй сезон за клуб из Череповца.
Ранее сообщалось, что могут устроить игроки «Химок» за невыплаченную зарплату.
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Никита Кротов