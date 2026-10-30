Для музея в Серпухове построили новую котельную
Блочно-модульную газовую котельную мощностью 1,5 МВт построили для теплоснабжения Серпуховского историко-художественного музея. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.
Строительство стартовало в сентябре 2025 года и завершилось в этом октябре.
«Специалисты стройнадзора провели итоговую проверку. Готовность объекта составляет 100%», — говорится в сообщении.В котельной установлены три водогрейных котла по 0,5 МВт каждый. Кроме того, создана сеть для передачи тепла к зданиям музея. Всё оборудование работает в автоматическом режиме.
Ранее сообщалось, что строительная готовность блочно-модульной котельной в Физкультурном переулке в Воскресенске достигла 97%.