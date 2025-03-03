В Подмосковье стартовало народное голосование по установке камер видеонаблюдения

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Народное онлайн-голосование по определению мест для установки камер видеонаблюдения «Безопасный регион» открылось на портале «Добродел», список для голосования составлен на основе предложений от жителей, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.
«Адреса, вошедшие в голосование, собирались на протяжении года из сообщений жителей на портале «Добродел». Проголосовать может любой житель Московской области, при этом отдать голос можно только за один из предложенных вариантов. Голосование продлится до 30 марта включительно», — говорится в сообщении.В ведомстве отметили, что сейчас внести новый адрес для голосования уже нельзя, однако можно направить своё предложение для формирования следующего списка.
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