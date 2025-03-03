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В Подмосковье стартовало народное голосование по установке камер видеонаблюдения

Фото: istockphoto.com/:Daniel Perez Lozao Carrasco

Фото: istockphoto.com/:Daniel Perez Lozao Carrasco

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Народное онлайн-голосование по определению мест для установки камер видеонаблюдения «Безопасный регион» открылось на портале «Добродел», список для голосования составлен на основе предложений от жителей, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.
«Адреса, вошедшие в голосование, собирались на протяжении года из сообщений жителей на портале «Добродел». Проголосовать может любой житель Московской области, при этом отдать голос можно только за один из предложенных вариантов. Голосование продлится до 30 марта включительно», — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что сейчас внести новый адрес для голосования уже нельзя, однако можно направить своё предложение для формирования следующего списка.

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#добродел
На масленичных гуляниях в Павловском Посаде съели 7 тысяч блинов
03 марта 2025, 14:21

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Свыше 6 тысяч человек посетили масленичные гуляния в парке культуры и отдыха Павловского Посада в субботу, 1 марта, для гостей праздника работала самоварно-блинная станция «С мёдом да вареньем», где было съедено 7 тысяч блинов, сообщает пресс-служба администрации округа.
«Посетители открытой на центральной площадке самоварно-блинной станции съели 7 тысяч блинов, десять килограммов джема и варенья, 50 килограммов печенья и баранок, а также выпили 5 тысяч стаканов чая», — говорится в сообщении.
В рамках гуляний в парке провели интерактивные программы, детские мастер-классы «Яркое солнышко», была открыта ярмарка с произведениями народных промыслов, а на главной сцене состоялся концерт, где выступили местные коллективы и ансамбль «Медовый спас» из города Кольчугино Владимирской области.

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

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#масленица
#культура
#блины
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В посёлке Большие Вязёмы реконструируют участок сетей водоотведения
03 марта 2025, 14:08

Участок сетей водоотведения протяжённостью более 5 километров планируется реконструировать в посёлке Большие Вязёмы Одинцовского округа, подряд на проведение работ выставлен на электронные торги, соответствующее извещения опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчик должен будет выполнить инженерные изыскания, подготовить проектную и рабочую документацию и реконструировать участки сетей водоотведения общей протяжённостью 5,3 тыс. метров на улице Городок-17 в Больших Вязёмах. Работы должны быть завершены в текущем году», — говорится в сообщении.
Начальная цена лота составляет 469 миллионов 967 тысяч 466 рублей 52 копейки. Заявки принимаются до 11 марта.

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В турнире по волейболу в Егорьевске приняли участие более 60 спортсменов
03 марта 2025, 13:53

Фото: пресс-служба м.о. Егорьевск

Межрегиональный турнир по классическому волейболу среди юношеских команд состоялся в подмосковном Егорьевске, его участниками стали свыше 60 человек, сообщает пресс-служба администрации муниципального округа.
«Турнир проводился во дворце спорта «Егорьевск», в матчах встретились спортсмены из Щёлкова, Химок, Егорьевска, а также Рязани, Тулы и Санкт-Петербурга. Егорьевск представляла команда «Факел», — говорится в сообщении.
Первое место соревнований заняла тульская команда. На вторую ступень пьедестала поднялась команда из Щёлкова. А хозяева турнира завоевали бронзовую медаль.

Лучшими игроками признаны Ярослав Козлов из Егорьевска, Матвей Ковальчук из Щёлкова, Дмитрий Мешалкин из Химок, Максим Сибирь из Санкт-Петербурга, Артемий Куликов из Тулы и Артём Рябошапка из Рязани.

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#турнир
#спорт
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В семи округах Подмосковья отремонтировали дорожные ограждения
03 марта 2025, 13:38

Фото: пресс-служба м.о. Егорьевск

Повреждённые перильные, тросовые и барьерные ограждения отремонтировали специалисты Мосавтодора на региональных дорогах в семи округах Московской области, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Ограждения починили на Парковой улице в Лыткарине, на проспекте Ракетостроителей в Долгопрудном, на Осташковском шоссе в мытищинской деревне Ховрино, на Центральной улице в селе Верхнее Мяково округа Люберцы, а также на дорогах в серпуховской деревне Васильевское, в посёлке Инженерный-1 округа Красногорск и в деревне Апаринки Ленинского округа», — говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что ограждения устанавливаются для обеспечения безопасности дорожного движения и снижения риска ДТП.

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#мосавтодор
#московская область
#подмосковье
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В Подмосковье с начала года выявили 330 нарушений лесного законодательства
03 марта 2025, 13:22

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

330 нарушений лесного законодательства выявили в Московской области за первые два месяца 2025 года сотрудники лесной охраны, сообщает пресс-служба регионального Комитета лесного хозяйства.
«Топ-3 нарушений составило самовольное занятие лесных участков — 63 случая, нарушение правил санитарной безопасности в лесах — 77 случаев и нарушение правил пожарной безопасности в лесах — 37 случаев», — отмечается в сообщении.
Рейды лесной охраны проводятся регулярно по заранее утверждённым маршрутам. Эти маршруты проложены по местам, где чаще нарушают нормы закона: рядом с населёнными пунктами, дачными посёлками, а также с местами, где проводятся работы по охране и воспроизводству леса. Нарушители несут административную и уголовную ответственность — в соответствии с российским законодательством.

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