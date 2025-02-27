В Пушкине задержали по горячим следам мигранта с 13 краденными телефонами

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
22-летний уроженец одной из стран ближнего зарубежья попался на краже мобильных телефонов со склада в подмосковном Пушкине, сообщает пресс-служба областного главка МВД.
«По данным следствия, злоумышленник магнитным ключом открыл склад на улице Пушкинское Поле, нашёл стеллаж с дорогими мобильными телефонами и начал складывать их в карманы куртки. Однако служба охраны через камеры видеонаблюдения заметила постороннего и вызвала полицию», — говорится в сообщении.Прибывшие на место полицейские задержали злоумышленника и обнаружили у него 13 похищенных мобильных телефонов на общую сумму около 2 млн рублей. Похититель рассказал, что магнитный ключ от склада ему дал его знакомый, который раньше там работал.
Против задержанного завели уголовное ело по статье «Кража» и оставили под стражей до суда.
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