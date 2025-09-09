В Подмосковье стартовало народное голосование за лучший двор

09 сентября 2025, 19:19

оригинал Фото: пресс-служба администрации г. о. Долгопрудный

В Московской области проходит V фестиваль-конкурс соседских творческих проектов «Наш Двор». Подошёл к концу первый этап, сообщили в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья.





В финал вышли четыре команды, которые представят свои проекты 20 сентября во Дворце культуры «Балашиха».



Праздник «День двора» в Мытищах объединил более 300 взрослых и детей. На нём провели мастер-классы по росписи вещей для соседей. Жильцы организовали во дворе посадку цветов, детские игры и конкурсы.



В Химках соседи устроили «День весёлых приключений». Они отправились в путешествие на собственных аттракционах, участвовали в состязаниях и танцевальных конкурсах.



Во дворе Реутова царит атмосфера спорта – там провели соревнования по армрестлингу, подтягиванию, а также оригами. Другие жители стали организовывать подобные мероприятия и в своих дворах.



В Богородском соседи в этом году отметили праздник «До свидания, лето» с фестивалем красок холи, дискотекой, бумажным шоу и играми для детей.

«Отрасль ЖКХ всегда требует диалога с жителями, поэтому мы уже в пятый раз проводим конкурс среди активных граждан. Главной темой в этом году выбрали 80-летие Великой Победы. Уверен, эта дата побудит участников создать проекты, отражающие преемственность поколений и передачу правильных ценностей», – сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.