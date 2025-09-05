В Пушкинском в этом году завершат капремонт более чем 200 домов
Уполномоченный главы городского округа Пушкинский Нина Ушакова, окружной депутат Анна Дунаева и представители сектора ЖКХ встретились с активом многодетных семей муниципалитета. Об этом рассказали в пресс-службе его администрации.
Встреча прошла на площадке предприятия жилищно-коммунального хозяйства МБУ «ЖЭУ Пушкино». Обсуждали текущий и капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов. О завершённых проектах, ближайших планах по управлению и содержанию домов, находящихся в ведении «ЖЭУ Пушкино», рассказал директор МБУ Юрий Ковалёв.
Представителям многодетных семей рассказали, что в этом году в округе по нацпроекту «Жильё и городская среда» реализуется большая программа капремонта многоквартирных домов. Обновляют 207 многоквартирных домов, в 65 из них полностью меняется кровля.
«Такие встречи – важный механизм взаимодействия между жителями и УК. Они позволяют решать проблемы вместе, находить лучшие решения в интересах обеих сторон. Личное общение с активными жителями помогает услышать, что интересует их самих и их соседей, – отметила по итогам встречи ДунаеваУчастники встречи договорились каждую неделю вместе посещать дома для осмотра общего имущества, обсуждения проблем и предложений жителей.