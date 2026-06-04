За объекты благоустройства проголосовали уже более 500 тысяч жителей Подмосковья
Свыше 500 тысяч жителей Московской области уже приняли участие в голосовании за объекты, которые войдут в программу благоустройства. Об этом сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
Голосование, организованное Минстроем РФ и партией «Единая Россия», стартовало 21 апреля и продлится до 12 июня.
«В прошлом году более 777 тысяч жителей региона сами выбрали, какие территории преобразятся в их городах. Это один из самых высоких результатов в стране, и я уверен, что и в этот раз Подмосковье окажется в числе лидеров», — написал Игорь Брынцалов на своём канале в мессенджере МАХ.Он добавил, что голосование проводится на портале zagorodsreda.gosuslugi.ru. Принять в нём участие могут жители Московской области в возрасте от 14 лет.