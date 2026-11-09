В Подмосковье стартует народное голосование за водоёмы для расчистки в будущем году

09 ноября 2026, 15:00

оригинал Фото: пресс-служба Минэкологии МО

На портале «Добродел» 10 ноября начнётся голосование по программе «100 прудов и озёр». Об этом сообщили в пресс-службе Минэкологии Подмосковья.