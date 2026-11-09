В Подмосковье стартует народное голосование за водоёмы для расчистки в будущем году
На портале «Добродел» 10 ноября начнётся голосование по программе «100 прудов и озёр». Об этом сообщили в пресс-службе Минэкологии Подмосковья.
Жители Московской области смогут напрямую повлиять на то, какие пруд или озеро будут расчищены в 2027 году.
Чтобы принять участие в выборе, нужно перейти на страницу голосования на портале «Добродел», выбрать свой муниципалитет и найти в списке любимый водоём. Затем следует нажать кнопку «Проголосовать» и авторизоваться через портал госуслуг, чтобы голос был учтён.
Специалисты проведут очистку водной глади от плавающей растительности, подъём и утилизацию бытового мусора, удаление аварийно-опасных деревьев, скосят излишнюю воздушно-водную растительность.
Программа «100 прудов и озёр» стартовала в 2021 году. За это время в регионе расчистили 324 водоёма общей площадью 1392 гектара. В этом году удалось привести в порядок 39 прудов суммарной площадью 302 гектара.
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