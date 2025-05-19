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Воробьёв рассказал о плюсах электронного жилищного сертификата для детей-сирот

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

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Не имеющие жилья дети-сироты из Московской области по достижении совершеннолетия получают квартиру или жилищный сертификат на её покупку. Вторым вариантом они пользуются чаще. С января получить сертификат можно в электронном формате, напомнил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
«Иметь своё жильё важно каждому, особенно, если рядом нет родных. Мы стараемся окружать детей-сирот заботой. С 2013 года взяли на себя решение жилищного вопроса. Выдали уже более 8 тыс. квартир и в этом году планируем предоставить ещё 916», – сказал Воробьёв.
Он подчеркнул, что одна из главных задач – сделать этот процесс максимально удобным.
«С 2023 года даём возможность приобрести жильё с помощью жилищного сертификата. Благодаря этому у молодых людей есть выбор – квартира может находиться в любом городе Подмосковья, рядом с местом работы или учебы, иметь желаемый метраж. С этого года сертификат можно получить в электронном виде. Теперь вообще не нужно никуда ходить – достаточно подать заявку на региональном портале госуслуг, и документ придёт в личный кабинет», – пояснил губернатор.
Он напомнил, что, согласно Федеральному закону, сертификаты детям-сиротам выдают с 23-летнего возраста. Однако Московская область стала первой в стране, кто снизил эту планку до 18 лет. Регион также лидирует по количеству предоставленного жилья.

В этом году квартирами обеспечены 327 детей-сирот из 916. 292 из них воспользовались именно сертификатом. Всего таким способом планируют приобрести жильё свыше 800 ребят.

Одним из первых, кто это сделал, стал 18-летний Станислав Малютин из Балашихи. Он отметил новоселье в микрорайоне Новое Павлино.
«При выборе, прежде всего, ориентировался на цветовую гамму – я предпочитаю светлые или серые тона. И ещё хотелось, чтобы жилье было недалеко от дома, где я рос, и работы. Когда мне попался такой вариант, сразу понял: вот она, квартира-мечта! Мне она безумно нравится - комфортно, красиво. Покупать жильё с помощью электронного сертификата было очень просто и быстро. Подал заявление на региональном портале госуслуг, и через пару дней мне в личный кабинет пришло решение с указанием суммы сертификата», – рассказал Станислав.
Жилищный сертификат имеет несколько преимуществ. Прежде всего, молодые люди самостоятельно выбирают квартиру по желанию. У них есть возможность купить её в любом городском округе. А при наличии собственных средств можно их добавить и приобрести жильё большего размера.

Кроме того, оформляется прямой договор купли-продажи, что позволяет сократить срок приобретения квартиры с 6-9 до 1,5-2 месяцев.

Сумма сертификата рассчитывается по стоимости квадратного метра в конкретном муниципалитете. Минимальный размер площади – 33 кв. м. Жильё сразу оформляется в собственность. Чтобы защитить детей-сирот от мошенников, деньги перечисляются на счёт продавца.

В Подмосковье проживают порядка 22 тыс. детей-сирот. Около 99% из них воспитываются в приёмных семьях, остальные – в семейных центрах. В основном это дети, которым необходимо круглосуточное медицинское сопровождение.

Для детей-сирот действуют и другие меры поддержки. Им предоставляют ежемесячные выплаты, социальную карту для бесплатного проезда по Подмосковью и Москве, бесплатные путёвки в оздоровительные лагеря. А те, кто учится в колледжах и вузах, получает губернаторскую стипендию, ежегодное пособие и выплату при окончании учебного заведения.

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«Последний звонок» для ступинских выпускников прозвенит 24 мая
19 мая 2025, 17:17

Фото: пресс-служба администрации г. о. Ступино

В ступинских школах подходит к концу учебный год. Традиционный «Последний звонок» для выпускников девятых и 11-х классов состоится в субботу, 24 мая, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
В этот день со школой простятся более 1,7 тыс. ребят – 459 11-классников и 1333 девятиклассника. Для девятых классов последним учебным днём станет 20 мая, для 11-х – 22 мая.
«Основной экзаменационный период стартует 21 мая. Экзаменационный марафон пройдёт в 18 школах. Период сдачи ОГЭ для девятиклассников продлится до 16 июня, ЕГЭ для одиннадцатиклассников – до 11 июня. Среди будущих выпускников 11-х классов около 100 ребят претендуют на золотые и серебряные медали», – подчеркнули в управлении образования администрации округа.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Ступино

Для учащихся со второго по восьмой и 10-х классов учебный год завершится 6 июня. Летние каникулы для этих школьников начнутся 7 июня и продлятся по 31 августа.

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В СК «Борисоглебский» пройдёт турнир по дзюдо памяти Альберта Умбетьярова
19 мая 2025, 16:49

Фото: пресс-служба администрации Раменского м. о.

В Раменском 25 мая состоится ставший традиционным турнир по дзюдо памяти Альберта Умбетьярова. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципального округа.
«Турнир стал важной традицией для жителей Раменского. Мероприятие призвано почтить память юноши, жизнь которого оборвалась слишком рано. Однако он успел запомниться отвагой, добротой и преданностью дзюдо. Этот турнир – не только спортивное состязание, но и символ единения всех, кто разделяет ценности дружбы и честной борьбы. На татами выйдут настоящие ценители дзюдо», – отметили в администрации.
Фото: пресс-служба администрации Раменского м. о.

Соревнования начнутся в 10:00 в СК «Борисоглебский». Принять участие в них могут спортсмены разных возрастов и уровня подготовки.

В прошлом году турнир объединил более 200 участников из разных городов Подмосковья.

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Каширский краеведческий музей присоединился к всероссийской акции
19 мая 2025, 16:31

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

В Каширском краеведческом музее прошла насыщенная программа в рамках Всероссийской акции «Ночь музеев». Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Особое внимание посетителей привлекла тематическая фотозона. Её интерьер составлен из экспонатов 1940-х годов. Творческие мастер-классы порадовали детей и взрослых. Любознательные гости приняли участие в квесте по музею. Победитель получил приз, а все участники – памятные сувениры», – отметили в администрации.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

Желающие присоединялись к экскурсии по музею, посетили лекцию «О, генералы своих судеб» о владельце усадьбы Якимовское Каширского уезда князе Раевском и его дочери Марии, в замужестве княгине Волконской. Она поражала сердца и умы высшего света XIX века благородством и самоотверженностью.

В музее также провели концерт авторской песни «Героям России моей». Бард-дуэт «Сериал» исполнил песни о силе духа и мужестве защитников Отчизны в годы Великой Отечественной войны и песни собственного сочинения. А каширская поэтесса Ольга Романова подарила музею своё стихотворение.

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В Подмосковье стартует обновление территорий-победителей Всероссийского конкурса
19 мая 2025, 16:21

Фото: t.me/vorobiev_live

В Подмосковье начинается благоустройство территорий, победивших в прошлом году во Всероссийском конкурсе лучших проектов по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
«Семь лет назад в Коломне старт конкурсу дал президент. За это время Московская область одержала 46 побед и реализовала 37 проектов по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Мы приведём в порядок визитную карточку Ликино-Дулёва – парк «ЛиАЗ». Там будет несколько тематических зон. Основа концепции – внешний вид автобуса ЛиАЗ-677 «Луноход». Создадим книжный двор с кинотеатром, коворкинг, площадки для игр, спорта и выгула собак. Для детей появятся игровая площадка, зона для рисования и школьный амфитеатр», – написал Воробьёв в своём ТГ-канале.
Другие победители конкурса – Центральная площадь в Истре, сквер «Блюдечко» в Коломне, фонтан на Молодёжной площади в Наро-Фоминске. Новый облик обретут набережная «Северные пруды» в Сергиевом Посаде и Проспект Победы в Ступине.

По словам губернатора, работы по благоустройству этих территорий уже начались. Полностью завершить их планируется в следующем году.

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В Детском центре Рошаля младенцу удалили огромную кисту лёгкого
19 мая 2025, 15:20

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Детского клинического центра им. Л. М. Рошаля удалили ребёнку 15-сантиметровую кисту лёгкого. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В ДКЦ поступил восьмимесячный мальчик с кистозным образованием в лёгком, которое обнаружили во время воспалительного процесса на фоне ОРВИ. Киста размером 15 см занимала значительную часть верхней доли правого лёгкого. При этом новообразование сдавливало здоровую ткань, не давая лёгкому полноценно расти и развиваться. На операцию маленького пациента направили в отделение детской хирургии №2.
«У ребенка имелся не диагностированный ранее порок развития лёгкого – кистозная мальформация. Для патологии характерны такие осложнения, как рост кист и воспалительный процесс, что и произошло. Мы выполнили торакоскопическую операцию – без разреза аккуратно удалили кисту с поражённой частью верхней доли правого лёгкого», – рассказал заведующий отделением детской хирургии №2 Никита Степаненко.
Операция длилась около часа и прошла успешно. Сейчас ребёнок чувствует себя хорошо, он уже выписан домой.

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