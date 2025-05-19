Воробьёв рассказал о плюсах электронного жилищного сертификата для детей-сирот

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Не имеющие жилья дети-сироты из Московской области по достижении совершеннолетия получают квартиру или жилищный сертификат на её покупку. Вторым вариантом они пользуются чаще. С января получить сертификат можно в электронном формате, напомнил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
«Иметь своё жильё важно каждому, особенно, если рядом нет родных. Мы стараемся окружать детей-сирот заботой. С 2013 года взяли на себя решение жилищного вопроса. Выдали уже более 8 тыс. квартир и в этом году планируем предоставить ещё 916», – сказал Воробьёв.Он подчеркнул, что одна из главных задач – сделать этот процесс максимально удобным.
«С 2023 года даём возможность приобрести жильё с помощью жилищного сертификата. Благодаря этому у молодых людей есть выбор – квартира может находиться в любом городе Подмосковья, рядом с местом работы или учебы, иметь желаемый метраж. С этого года сертификат можно получить в электронном виде. Теперь вообще не нужно никуда ходить – достаточно подать заявку на региональном портале госуслуг, и документ придёт в личный кабинет», – пояснил губернатор.Он напомнил, что, согласно Федеральному закону, сертификаты детям-сиротам выдают с 23-летнего возраста. Однако Московская область стала первой в стране, кто снизил эту планку до 18 лет. Регион также лидирует по количеству предоставленного жилья.
В этом году квартирами обеспечены 327 детей-сирот из 916. 292 из них воспользовались именно сертификатом. Всего таким способом планируют приобрести жильё свыше 800 ребят.
Одним из первых, кто это сделал, стал 18-летний Станислав Малютин из Балашихи. Он отметил новоселье в микрорайоне Новое Павлино.
«При выборе, прежде всего, ориентировался на цветовую гамму – я предпочитаю светлые или серые тона. И ещё хотелось, чтобы жилье было недалеко от дома, где я рос, и работы. Когда мне попался такой вариант, сразу понял: вот она, квартира-мечта! Мне она безумно нравится - комфортно, красиво. Покупать жильё с помощью электронного сертификата было очень просто и быстро. Подал заявление на региональном портале госуслуг, и через пару дней мне в личный кабинет пришло решение с указанием суммы сертификата», – рассказал Станислав.Жилищный сертификат имеет несколько преимуществ. Прежде всего, молодые люди самостоятельно выбирают квартиру по желанию. У них есть возможность купить её в любом городском округе. А при наличии собственных средств можно их добавить и приобрести жильё большего размера.
Кроме того, оформляется прямой договор купли-продажи, что позволяет сократить срок приобретения квартиры с 6-9 до 1,5-2 месяцев.
Сумма сертификата рассчитывается по стоимости квадратного метра в конкретном муниципалитете. Минимальный размер площади – 33 кв. м. Жильё сразу оформляется в собственность. Чтобы защитить детей-сирот от мошенников, деньги перечисляются на счёт продавца.
В Подмосковье проживают порядка 22 тыс. детей-сирот. Около 99% из них воспитываются в приёмных семьях, остальные – в семейных центрах. В основном это дети, которым необходимо круглосуточное медицинское сопровождение.
Для детей-сирот действуют и другие меры поддержки. Им предоставляют ежемесячные выплаты, социальную карту для бесплатного проезда по Подмосковью и Москве, бесплатные путёвки в оздоровительные лагеря. А те, кто учится в колледжах и вузах, получает губернаторскую стипендию, ежегодное пособие и выплату при окончании учебного заведения.
Читайте также:
Губернатор Воробьёв: 140 школ в этом году открыли инженерные классы
Воробьёв объявил об открытии в Подмосковье Центра математического образования
Губернатора Воробьёва наградили за вклад в цифровизацию городского хозяйства
Лора Луганская