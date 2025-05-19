Воробьёв рассказал о плюсах электронного жилищного сертификата для детей-сирот

Не имеющие жилья дети-сироты из Московской области по достижении совершеннолетия получают квартиру или жилищный сертификат на её покупку. Вторым вариантом они пользуются чаще. С января получить сертификат можно в электронном формате, напомнил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.