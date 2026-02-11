В Серпухове два человека погибли в пожаре из-за неисправного обогревателя

11 февраля 2026, 12:57

Фото: iStock/abadonian

В подмосковном Серпухове при пожаре в частном доме погибли два человека, еще несколько семей лишились жилья. По предварительной информации, причиной возгорания мог стать неисправный обогреватель, сообщает Telegram-канал Mash.