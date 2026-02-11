В Серпухове два человека погибли в пожаре из-за неисправного обогревателя
В подмосковном Серпухове при пожаре в частном доме погибли два человека, еще несколько семей лишились жилья. По предварительной информации, причиной возгорания мог стать неисправный обогреватель, сообщает Telegram-канал Mash.
Трагедия произошла в одной из квартир, где заживо сгорели отец семейства и пожилой родственник. Огонь быстро распространился, из-за чего пострадали в общей сложности четыре семьи.
Сообщается, что 14 человек уже переселили во временное съемное жилье, им оказывается материальная помощь. Вопрос с дальнейшим размещением находится в работе.
Президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлёв пообещал, что пострадавшие семьи получат новые квартиры, и заявил, что лично контролирует процесс оказания помощи. Обстоятельства пожара устанавливаются специалистами.
