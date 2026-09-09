В Подмосковье стартует просветительский проект «Кукольное музыкальное путешествие»

09 сентября 2026, 11:15

оригинал Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Центр культурного развития «Клязьма» запускает масштабный просветительский проект, посвящённый театру. Он стартует в городских округах Пушкинский и Щёлково, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.





Реализация этого проекта стало возможна благодаря грантовой поддержке Президентского фонда культурных инициатив.



Организаторы запланировали 18 встреч в детских музыкальных школах и школах искусств. Задача проекта – не просто развлечь ребят, а погрузить в мир театра. Школьники узнают, как устроен театр оперы и балета, познакомятся с закулисными профессиями и с классической музыкой.



Каждое мероприятие будет состоять из двух частей: познавательной беседы и показа спектакля «Тео – театральный капитан». Эту постановку для проекта подготовил московский «Театр в Чемодане» под руководством режиссёра Елены Хороших.



Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Первыми зрителями станут учащиеся Ивантеевского филиала Пушкинской детской школы искусств. Премьера состоится 9 сентября.

«Символично, что мы начинаем именно там, где под одной крышей объединяются театр, хореография, живопись и музыка. Наш спектакль – результат синтеза всех этих направлений. Мы с нетерпением ждём встречи с нашими юными зрителями и надеемся, что это путешествие станет для них вдохновляющим», – сказала руководитель проекта Екатерина Немцова.