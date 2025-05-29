В Подмосковье с начала года проверили газовое оборудование в 16 тыс. домов

29 мая 2025, 17:57

оригинал Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Техническое обслуживание газового оборудования провели примерно в 964 тысячах квартир, расположенных в 16 тысячах домов Подмосковья, специалисты компании «Мособлгаз» с начала года. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.







«Главная цель профилактических проверок — не допустить несчастных случаев, вызванных неисправностью оборудования. Если житель дважды не обеспечивает доступ специалиста в квартиру, ему грозит штраф в размере до 10 тысяч рублей. Кроме того, подача газа в жилище с непроверенным оборудованием должна быть приостановлена», — предупредил зампред регионального правительства — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов