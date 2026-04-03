На берегу реки под Рузой нашли боеприпас времён Великой Отечественной войны
Ржавый боеприпас нашёл житель Рузского округа, прогуливаясь по берегу реки в километре от посёлка Старо. Об этом сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
Об опасной находке житель сообщил в единую службу спасения «Система-112».
«На место оперативно приехали взрывотехники. Они определили, что боеприпас является неразорвавшимся 105-милиметровым артиллерийским снарядом времён Великой Отечественной войны. По их версии, снаряд долго лежал в земле у реки, а когда этой весной уровень воды поднялся и подмыл берег, его стало видно», — говорится в сообщении.Так как боеприпас находился на значительном расстоянии от населённого пункта, его решили не перевозить на полигон и уничтожили на месте с соблюдением всех мер предосторожности.