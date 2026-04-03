Житель Талдома устроил на чердаке своего частного дома теплицу для конопли
Полицейские задержали 42-летнего безработного жителя посёлка Вербилки Талдомского округа по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
На чердаке в частном доме задержанного оперативники обнаружили оборудованную теплицу со специальным освещением и вентиляцией, где росли 12 кустов конопли. Кроме того, в доме нашли два пакета с сухим растительным веществом.
«Экспертиза показала, что вещество является марихуаной общим весом около двух килограммов», — говорится в сообщении.До суда мужчину отправили под домашний арест.
