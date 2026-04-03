Житель Талдома устроил на чердаке своего частного дома теплицу для конопли

оригинал Фото: пресс-служба ГУ МВД по МО

Полицейские задержали 42-летнего безработного жителя посёлка Вербилки Талдомского округа по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.



На чердаке в частном доме задержанного оперативники обнаружили оборудованную теплицу со специальным освещением и вентиляцией, где росли 12 кустов конопли. Кроме того, в доме нашли два пакета с сухим растительным веществом.

«Экспертиза показала, что вещество является марихуаной общим весом около двух килограммов», — говорится в сообщении.
До суда мужчину отправили под домашний арест.

Ранее сообщалось, что в Новгородской области на трассе полицейские задержали трёх наркокурьеров с десятью килограммами мефедрона в газовом баллоне.
Лев Каштанов

