Житель Талдома устроил на чердаке своего частного дома теплицу для конопли

03 апреля 2026, 16:34

Полицейские задержали 42-летнего безработного жителя посёлка Вербилки Талдомского округа по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





На чердаке в частном доме задержанного оперативники обнаружили оборудованную теплицу со специальным освещением и вентиляцией, где росли 12 кустов конопли. Кроме того, в доме нашли два пакета с сухим растительным веществом.





«Экспертиза показала, что вещество является марихуаной общим весом около двух килограммов», — говорится в сообщении.