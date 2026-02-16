В Подмосковье суд наказал экс-солиста группы Quest Pistols Show за пьяное вождение
Химкинский суд оштрафовал экс-солиста музыкальной и танцевальной группы Quest Pistols Show Ивана Криштофоренко за пьяное вождение. Ему придётся заплатить 200 000 рублей.
Об этом сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции Подмосковья.
«В суде рассмотрели уголовное дело об управлении автомобилем в состоянии опьянения лицом, уже подвергавшимся административному наказанию за такое же нарушение. Криштофоренко признали виновным и назначил наказание в виде штрафа в 200 00 рублей. Помимо этого, его лишат права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на два года», – говорится в сообщении.Как только приговор вступит в законную силу, автомобиль марки Lexus у Криштофоренко конфискуют и обратят в доход государства.