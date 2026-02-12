В Подмосковье вынесли приговор мужчине, убившему собутыльника серпом
Волоколамский городской суд признал виновным В.А. Мордасова, обвиняемого в убийстве. Об этом сообщает Telegram-канал «Суды общей юрисдикции Московской области».
Убийство произошло в ночь на 26 октября 2024 года.
«Обвиняемый распивал спиртное со своим знакомым Г. Собутыльники поругались, и тогда Мордасов нашёл в доме серп, киянку и нож и, используя все эти предметы, принялся наносить Г. удары. Он также бил его руками и ногами. В результате Г. скончался от черепно-мозговой травмы», — говорится в сообщении.Мордасова приговорили к шести годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима.
