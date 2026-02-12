Достижения.рф

В Подмосковье вынесли приговор мужчине, убившему собутыльника серпом

оригинал Фото: Telegram-канал «Суды общей юрисдикции Московской области» (@Mos_obl_sud)

Волоколамский городской суд признал виновным В.А. Мордасова, обвиняемого в убийстве. Об этом сообщает Telegram-канал «Суды общей юрисдикции Московской области».



Убийство произошло в ночь на 26 октября 2024 года.

«Обвиняемый распивал спиртное со своим знакомым Г. Собутыльники поругались, и тогда Мордасов нашёл в доме серп, киянку и нож и, используя все эти предметы, принялся наносить Г. удары. Он также бил его руками и ногами. В результате Г. скончался от черепно-мозговой травмы», — говорится в сообщении.
Мордасова приговорили к шести годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что в селе Лунево округа Химки удалось предотвратить взрыв трансформаторной будки.
Лев Каштанов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0