Жалобы на приговор о мошенничестве с квартирой Долиной рассмотрят 19 февраля

Мособлсуд назначил дату рассмотрения апелляционных жалоб на приговор по уголовному делу о мошенничестве с квартирой певицы Ларисы Долиной. Судебное заседание состоится 19 февраля.





Будут рассмотрены апелляционные жалобы на приговор Балашихинского городского суда от 28 ноября прошлого года, поступившие от осуждённых и их защитников.





«Согласно приговору, преступная группа, в которую вошли граждане Цырульникова, Каменецкий, Леонтьев и Основа, убедила Долину в необходимости перевести деньги на некие «безопасные счета» и провести якобы фиктивную сделку купли-продажи её квартиры под контролем правоохранителей. Певица выполнила указания, после чего передала деньги обвиняемым. Размер причинённого потерпевшей ущерба превысил 300 млн рублей», – говорится в сообщении.