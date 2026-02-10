Достижения.рф

Жалобы на приговор о мошенничестве с квартирой Долиной рассмотрят 19 февраля

оригинал Фото: t.me/Mos_obl_su

Мособлсуд назначил дату рассмотрения апелляционных жалоб на приговор по уголовному делу о мошенничестве с квартирой певицы Ларисы Долиной. Судебное заседание состоится 19 февраля.



Об этом сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции Подмосковья.

Будут рассмотрены апелляционные жалобы на приговор Балашихинского городского суда от 28 ноября прошлого года, поступившие от осуждённых и их защитников.

«Согласно приговору, преступная группа, в которую вошли граждане Цырульникова, Каменецкий, Леонтьев и Основа, убедила Долину в необходимости перевести деньги на некие «безопасные счета» и провести якобы фиктивную сделку купли-продажи её квартиры под контролем правоохранителей. Певица выполнила указания, после чего передала деньги обвиняемым. Размер причинённого потерпевшей ущерба превысил 300 млн рублей», – говорится в сообщении.
Всех подсудимых лиц признали виновными в мошенничестве в особо крупном размере и назначили наказание в виде лишения свободы на сроки от четырёх до семи лет. Осуждённых также обязали выплатить штрафы от 900 000 до миллиона рублей.
Лора Луганская

